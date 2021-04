Skjærtorsdag: Eg har lengta inderleg

For abonnentar





Det er høgtid i Jerusalem. I følge Lukas er det jødane sin store kveld. Kvelden der dei i minnet vandrar saman tilbake til den kvelden i Egypt over tusen år før deira eiga tid. Den kvelden då alt endra seg. Den natta som vart byrjinga på noko heilt nytt. Påskelammet vart slakta og jødane gjorde seg klare til å flykte frå Farao og det tyngande arbeidet.

No er førebuingane gjort og Jesus og venene hans er klare til å feire og minnast. Jesus går til bords og seier: «Eg har lengta inderleg etter å eta dette påskemåltidet i lag med dykk før eg skal lida.»

For oss får desse orda ein heilt ny klang dette året. Med opningsreplikken sin set Jesus ord på det mange av oss verkeleg har kjent på dette siste året. Lengta etter fellesskap. Lengta etter å ete i lag. Feire livet, le, danse og synge i lag. Ta kvarandre i handa og sjå kvarandre ansikt til ansikt utan ein skjerm eller ein meter i mellom. Lengta etter fysisk nærheit og fysisk kontakt. Vi lengtar så inderleg...

Slik det skjedde noko heilt nytt den natta jødefolket braut opp frå Egypt, slik skjedde det noko heilt nytt då Jesus og læresveinane sat saman rundt påskemåltidet i Jerusalem. Jesus ga det gamle måltidet og dei gamle skikkane nytt innhald. Brødet blei kropp og vinen blei blod. Guds kropp og blod som bind menneskeætta saman til eitt. Eit nytt fellesskap på tvers av tid og rom. På tvers av alle menneskelege grenser. På tvers av alt som skil oss og skaper avstand, strid og splid.

Det vert ei annleis påskefeiring også dette året. Vi må halde oss til våre små kohortar og få nærkontaktar. Reise mindre og møte færre. Vi må feire våre private påskegudstenster i heimane og kanskje følge ei gudsteneste på radio eller TV.

Påskeunderet er at vi likevel høyrer saman. Det fellesskapet som Jesus oppretta i Jerusalem er eit djupt fellesskap som bind oss saman også når vi ikkje ser kvarandre, kan ta på kvarandre eller ete i lag. Ja, til og med når vi sårar kvarandre, ikkje orker synet av kvarandre eller greier å møte kvarandre med respekt, til og med då bind Jesus oss saman med sin guddommelege kjærleik.

Ein kjærleik som igjen og igjen skapar og nyskapar.

Ein kjærleik som igjen og igjen vatnar jorda og gir verda liv.

Ein kjærleik som er størst av alt.

14 Då tida kom, gjekk Jesus til bords og apostlane med han. 15 Og han sa til dei: «Eg har lengta inderleg etter å eta dette påskemåltidet i lag med dykk før eg skal lida. 16 For eg seier dykk: Aldri meir skal eg eta påskemåltidet før det har vorte fullenda i Guds rike.» 17 Så tok han eit beger, bad takkebøna og sa: «Ta dette og del det mellom dykk. 18 For eg seier dykk: Heretter skal eg aldri drikka av frukta frå vintreet før Guds rike er kome.» 19 Så tok han eit brød, takka og braut det, gav dei og sa: «Dette er min kropp, som blir gjeven for dykk. Gjer dette til minne om meg.» 20 Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utrent for dykk.

21 Men sjå, han som svik meg, har handa her på bordet saman med meg. 22 Menneskesonen går bort, som det er fastsett. Men ve det mennesket som svik han!» 23 Då tok dei til å tretta med kvarandre om kven av dei det kunne vera som skulle gjera dette.

Luk 22,14-23