For abonnentar

Saurssætra ligg i Sledalen ved Skjåstaddalen, og er i høgste vernekategori. I Setreplanen står det: «Her er fem nær identiske sel, fire står på rekkje, medan eitt står føre dei andre. Alle vender same veg, og alle er kring to til to og ein halv meter breie og tre til tre og ein halv meter lange. Her er fem murar, sannsynlegvis fjøs.