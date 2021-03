For abonnentar

Det er ein risiko å høyre alt for kjende tekster. Det er kjent og kjært, men så glepp det, innhaldet går ikkje inn. Evangeliet på komande søndag er ein slik tekst. Den blir gjerne kalla «den vesle Bibel» : For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv» (Johs 3, 16)

Ein kjend rådsherre, Nikodemus, kall han gjerne stortingsmann, kjem til Jesus om natta. Best slik, så ingen ser han. Skummelt om ein journalist eller stortingskollega skulle oppdage slike tendensar hjå Nokodemus. Er du blitt religiøs?

For ein del år sidan var ein AP statsråd ærleg nok til å fortelje ein journalist at han i si store fortviling hadde søkt hjelp hjå ein klokkar og forbedar i Snåsa. Fy og skam , sa ein professor som offentleg irettesette statsråden og sa at han måtte halde seg for god til slikt tøv. Men statsråden var ærleg og sa: vi har fått hjelp, Snåsamannen møtte oss med kjærleik og respekt, la sine hender på barnet vårt og berørte det med ei kraft som ikkje er av denne verda.

Debattar i aviser og på TV kan fort bli teoretiske, teologiske debattar er ikkje noko unntak. Men når grunnvollane rister og livet sine avgrunnar opnar seg då er det sjølve eksistensen som står på spel. Nikodemus kom ikkje til Jesus for å diskutere teoretiske spørsmål; han ville finne ut av Jesus, møte han, finne ut noko som var livviktig for han, om vegen til Gud, til liv i Gud.

Og Jesus lærer han om den nye fødselen, om nyskapinga av mennesket gjennom Den heilage Ande, Skaparanden, gjennom vatnet, gjennom dåpen, den nye fødselen sitt sakrament – at vi blir Guds born gjennom Den heilage Andens verk, ved trua på Jesus Kristus, den krossfeste og oppstadne, Frelsaren og forsonaren. For Jesus seier like før:

Liksom Moses lyfte opp ormen i øydemarka, såleis skal Menneskesonen lyftast opp, så kvar den som trur på han, skal ha evig liv (v 14).

Nikodemus var ein klok mann. Men han var åndeleg blind. I samtala med Jesus i nattemørkret vart augene hans opna. Han såg at han var fortapt i seg sjølv, at berre Jesus kunne hjelpe han. Ikkje rart at Nikodemus var der ved krossen på Golgata langfredag. Nikodemus hadde med seg salve av myrra og aloe, står det i Johannes-evangeliet. Nikodemus og Josef frå Arimatea tok «Jesu kropp og sveipte han i linklede med den angande salven».

Nikodemus hadde vore åndeleg blind, men no fekk han med eigne auge sjå det Jesus tala om den natta: at «så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv».

Nikodemus fekk sjå Jesus som den gudommelege hjelpar han er. Han gjekk frå lyssky leiting til frimodig kristen tru. Frå teori og diskusjon til det Jesus kallar ein ny fødsel, då trua blir sådd i oss, trua lever, og vi veit at det er sant.

Gode lesar ! Lat ikkje trua gleppe for deg. Forandring kan skje. Tru og frimodigheit kan bli fødd i oss. Så vi kan seie med apostelen Paulus når han skal møte sjølvkloke og stolte romarar med si nye tru: « Eg skammar meg ikkje ved evangeliet, det er ei Guds kraft til frelse for kvar den som trur ».

God helg!