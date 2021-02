Hjarteleg helsing

For abonnentar

Vi har alle eit forhold til hjarteforma, – symbolet for glede, livet og kjærleiken. Forma kan vere brei og rund, høg og smal, jamn, ujamn, – du kan forme hjartet ditt slik som du vil. Hjarteforma som symbol finst over alt. Andre symbol kan vere stjerne, kors, anker, blomster eller flagg, men hjartet er det desidert mest brukte, – og alltid som godt og velmeint uttrykk. Det vert også brukt som språkleg metafor. Ørsta kommune sitt slagord er «Ørsta – hjartet av Sunnmørsalpane». I Arendal heiter det «Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle».