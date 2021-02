For abonnentar

Søndag er det fastelavenssøndag med herlege, kremfyllte kveitebollar. Så kjem dagane som perler på ei snor: blåmandag, feitetysdag og askeonsdag. I vårt rike samfunn er det visst feitetysdag kvar dag heile året.

Faste er kyrkjeårstida mellom askeonsdag og påskedag

Kveitekornet si lov

Jesus nyttar kveitekornet som bilete på den kristne trua sitt mysterium. Jesus seier: «Fell ikkje kveitekornet i jorda og døyr , er det og vert det berre eit korn . Men døyr det gjev det stor grøde.» ( Johs 12, 23 ) Jesus er kveitekornet. «Menneskesonen er komen for å gje livet sitt» ( Markus 10,45 ). «Dette er min lekam , gjeven for dykk» ( Luk 22,21 )

På garden vår heime i Gloppen dyrka vi ikkje korn. Men vi var store på potetdyrking. Settepotetene kom i jorda, vekene gjekk, og vipps så var haustferien der med potetopptaking. Settepoteta låg halvrotna i jorda, men rundt yngla det av nye, friske poteter. Akkurat som med kveitekornet som vert lagt i jorda og døyr. Og vipps så har kveitekornet blitt til ein heil kornsekk. Det er slik Gud skaparen gjer det, det er livslova i naturen. Livet kjem frå Gud, og det har sitt mønster, gjennom død til liv. Dette er og løyndomen i det åndelege livet. Jesus er kveitekornet som døyr på korset, vart gravlagd og sto oppigjen den tredje dag.

Se , vi går opp til Jerusalem

I hellige fastetider

Og ser hvordan Jesus , Guds egen Sønn ,

I stedet for syndere lider (Salmeboka 117)

Fastetida har fokus på Jesus - men og på våre liv. Å faste er å seie nei til noko, forsake. Det er eit framandord i vår tid. I vår overflatiske kultur handlar det mest om fest og feiring, lønssteg og karriere, nyting og forbruk.Men kveitekornet si lov handlar om det gode livet, livet si djupaste meining: å gje sitt liv for andre.Om å sjå og stille opp for dei svakaste, borna, dei sjuke, dei eldre, alle som kjenner på isolasjon og einsemd i desse koroantider. Å gje eit bidrag til den komande fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp.

Det gode livet kjem frå Gud.

For det gode livet kjem frå Gud og det fører til Gud. Det har sin pris og det har sitt livsmønster : den som elskar, må ofre. Den som vil fornyast , må omskapast. Den som vil bli som Gud , må må få eit nytt sinn og ei ny dømekraft.

”For det er ved å gi at vi får, ved å tilgi at vi sjølve får tilgjeving, ved å misse vårt liv at vi finn det. Det er ved å døy at vi står opp til evig liv.(Frans av Assisi).

Ja, er du klar for fastetida? Faste er ikkje berre avhold og forsaking men å ta omsyn til andre og gje av deg sjølv. Vandre nærare vår Herre Jesus Kristus på vegen mot påskedag. «Skikka dykk ikkje likt med denne verda men lat dykk omskapa ved at de får eit nytt sinn og kan døme om kva som er Guds vilje: det gode, det hugnadlege , det fullkomne.» (Rom 12, 1 – 2)

God fastelavenssøndag!