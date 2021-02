Vidsyn, utsyn og innsyn

For abonnentar

Til å bu på Sunnmøre er eg berre sånn middels glad i fjell. For meg kjem nok fjorden og havet høgre opp på liker-lista enn fjelltoppar og åskammar. Om eg må velje mellom fjell og sjø, så vinn nok sjøen lett.

Men ein ting skal fjellet ha; når du endeleg kjem deg opp på den toppen du trudde du nådde for åtte toppar sidan, tungpusta og sveitt og med gnagsår på hælen fordi du ikkje snøra skoa skikkeleg eller valde ein for tynn sokk, ja då får du eit utsyn og eit vidsyn du ikkje kan få nokon annan plass. Du ser samanhengar, linjer og overblikk som berre fjellet kan gi. Du ser deg sjølv som ein liten prikk i eit enormt landskap.

Slik er det også med Peter, Jakob og Johannes når Jesus tek dei med seg opp på eit høgt fjell i Galilea. Dei får sjå den store samanhengen og den lange linja. Jesus er ikkje berre ein klok lærar eller ein dyktig undergjerar. Han overgår Moses og Elias. Han er Guds son, og han er verdt å lytte til.

I dag, 2000 år seinare er Jesu ord framleis verdt å lytte til. Når vi står på våre fjell og ser ut over våre liv, når vi søkjer verdiar og merkesteinar for våre liv og samfunn, då gjer vi framleis klokt i å lytte til Jesu ord. Han hjelper oss til å løfte blikket og sjå utover oss sjølve. Til nesten vår, den einsame, den som manglar hus og heim og fellesskap, den som bur i eit land langt borte som ikkje har råd til vaksine eller reint vatn, den som manglar håp og den som går i mørkret utan å finne vegen til lyset.

Det første Jesus gjorde då han kom ned frå fjellturen saman med Peter, Jakob og Johannes, var å lækje ein ung mann som hadde vore sjuk sidan han var liten gut. Slik viste han både læresveinane, folket og oss kven han var og er og kva som er viktig i våre liv!

Slik gir han oss både utsyn, vidsyn og innsyn.

2 Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dei opp på eit høgt fjell, der dei var åleine. Då vart han forvandla for auga deira, 3 og kleda hans vart så skinande kvite at ingen som bleikjer klede her på jorda, kan få dei så kvite. 4 Elia synte seg for dei saman med Moses, og dei snakka med Jesus. 5 Då tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» 6 Han visste ikkje kva han skulle seia, for dei vart så redde. 7 Då kom det ei sky og la skugge over dei, og frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, han som eg elskar. Høyr han!» 8 Men best dei såg seg omkring, såg dei ingen annan enn Jesus; berre han var hos dei.

Mark 9,2-8 (utdrag frå evangelieteksten på Kristi forklåringsdag)