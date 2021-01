I pandemien si tid

For abonnentar

Det er ei undeleg tid. Vi lever i ein slags unntakstilstand. Samfunnet står på vent, og vi blir bedne om å halde oss heime.Bak den rolege fasaden er det mykje uro og einsemd. Born som ikkje har det godt heime, gamle som kjenner seg isolerte og lengtar etter ei hand å halde i.

«Pandemien har teke frå oss dei sosiale møteplassane og erstatta dei med skjermar og telefonar», skriv Jan Inge Sørbø i siste nummer av Dag og Tid. Dei store teknologiselskapa blir rikare og rikare og lokkar oss inn i «Det digitale paradiset».

Også i kyrkjene er det unntakstilstand. Akkurat no får vi ikkje ha gudstenester, og i gravferdene er det berre plass til 50. Vi vonar at det snart blir opna opp igjen. Og vi lyt vere lydige mot smittevernforskriftene. Dataskjermar, internett og mobiltelefonar kan vere til hjelp. Men vi er menneske av kjøt og blod. Utan fellesskap, kroppskontakt og nærleik til andre menneske blir vi sjuke og døyr.Kyrkja sitt vesen er fysisk nærver og fellesskap. Julebodskapen handlar om at Gud vart menneske, i kjøt og blod. Gud er ikkje berre i det høge og heilage, men «hjå den som er nedbroten og sundbroten i si ånd».( Jes 57,15) Jesus kom og vart vår bror, han vart kalla lyset for han reiste opp dei nedbrotne og fekk det til å lyse i augene deira.Gud kjem til oss gjennom fysiske teikn, vatnet i dåpen og brødet og vinen i nattverden, i gudstenesta sitt fellesskap..

Bibeltekstane komande søndag er svært så fysiske og konkrete. Dei handlar om menneske sin hunger og tørst. «Kom, alle tørste, kom til vatnet.. den som vil skal få livsens vatn som gåve». Evangelieteksten (Johannes kap 4) er fortellinga om kvinna som kjem til bybrønnen og møter Jesus. Ho er kvinne, ho er samaritan, ei forakta folkegruppe som ein skulle halde seg på avstand ifrå. Ho er full av sjølvforakt på grunn av sitt frynsete liv og kjenner seg ringeakta både av Gud og menneske. Difor går ho til brønnen i den heitaste timen, for å sleppe å møte andres blikk. Men der ved brønnen møter ho ein som snakkar med henne, bryr seg om henne, ikkje for å utnytte henne eller fordøme henne men for å vise henne respekt. Ho bli teken på alvor og får lov å snakke sant om livet sitt. Ja, ho opplever at dette møte med Jesus Kristus gjer livet hennar nytt. Ho spring tilbake til byen som eit frimodig og frigjort menneske.

Vi lever i ei tid då menneske kjenner på den åndelege tørsten. Born og unge er ikkje redde for å snakke om Gud. Sjenansen er borte. Dei spør om Jesus, nysjerrigheita og openheita er der. På borna kjenner vi oss sjølve.

Dei fyrste åra eg var prest gjekk eg i vidareutdanning hjå ein pedagog og terapeut som heitte Nils Magnar Grendstad. Eg minnest orda hans enno: «Utan du erkjenner kva som er sant om deg kjem du ikkje vidare med noko i livet ditt! Sanninga kan vere vond å høyre men den gjer alltid godt!»

Det er slike møtestader vi lengtar etter og treng so sårt. Når det opnar opp vil eg ha meg eit bord på kafeen. Møte menneske slik Jesus møtte kvinna ved brønnen. Der vi kan snakke sant om livet. Og eg ser fram til at vi snart kan få møtast igjen, i kyrkjene, på Bakk-Ola marka og på sjukeheimane. Få prate ilag og samtale om livet vårt. Synge og be, gråte og le. Få kjenne at sanninga og nåden gjer oss fri. God helg!

16 Eg, Jesus, har sendt min engel for å vitna om dette for dykk i forsamlingane. Eg er Davids rotskot og ætt, den klåre morgonstjerna.» 17 Anden og brura seier: «Kom!» Og den som høyrer det, skal seia: «Kom!» Den som tørstar, skal koma, og den som vil, skal få livsens vatn som gåve.

Openberringa 22,16 - 17