«Ørstens Frimenighet» og deira kyrkje

Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja i Ørsta vart skipa i 1896. Den første frikyrkja vart plassert på eigedomen til Svendsengarden, i Kyrkjegata. Men i 1964 bygde frikyrkjelyden ny kyrkje på Arnemarka i sentrum.

Skipinga i 1896 hadde bakgrunn i ei stadig sterkare lekmannsrørsle som var kritisk til det den tradisjonelle statskyrkja stod for. Det var mellom anna halde privat nattverd i Ørsta, noko presten reagerte på. Uroa rundt dette var ei medverkande årsak til at det kom utmeldingar frå kyrkja, skriv Gunnar Ellingsen i Nærings- og kultursoga for Ørsta. Det toppa seg hausten 1896, og utbrytarane starta eigen kyrkjelyd. Paul Severin Myklebust vart den første forstandaren i «Ørstens Frimenighet.» I dag har frikyrkjelyden 223 medlemmer, med Kjersti Gulli Petersen som pastor. Ho skal slutte og har no si siste jul i Ørsta.