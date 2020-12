blå advent 

For abonnentar

Då eg vaks opp, syntest eg at ein av dei dummaste julesongane var Elvis sin «Blue Christmas». Jul skulle jo berre vere kjekt, og då skulle ein ikkje blande inn all slags blå og triste kjensler. Men brått høyrte eg songen igjen som vaksen, og skjøna mykje meir av kva dette handla om.

Sjølv om jul og advent er ei kjekk tid for mange, kan den og ha ein blåfarge i seg. Det er for mange ting som ikkje er slik dei burde vere. Hos oss sjølv, eller hos nokon vi kjenner. Erik Bye setter namn på dette i sin «Blå salme». Han nemner både takksamheit og glede, samstundes med våkenetter som «gav min dag et dunkelt drag jeg ikke helt forstod».

Advent har ein fiolett farge i det vi kallar kyrkjeåret sine fargar. Det er fordi adventstida fangar både den raude gledesfargen, men og det litt blå og triste. Adventstida minnar oss om at vi som kyrkje ikkje er framme ved vårt endelege mål. Vi gleder oss over barnet som kom julenatt, samstundes som vi lider med dei som har det vondt.

Då kan det vere ei trøyst å sjå tilbake på historia om den aller første jula. Maria hadde blitt gravid utanfor ekteskapet, noko som den gong var ei stor skam. I ei vanskeleg tid drog Maria bort og søkte trøyst hos vener. Det eldre paret, presten Sakarja og kona Elisabet tok imot henne, lytta, og trudde på hennar historie.

Maria fekk håp om at ho skulle klare seg gjennom tida fram mot fødselen, og drog tilbake til heimstaden sin med nytt mot. I tida før jul, måtte ho igjen ut på ei strevsam reise, og ikkje nok med det, ho måtte føde barnet sitt i ein stall blant dyr.

Dette var verkeleg ei tid med ein blåtone i. Men Gud kom likevel, i den mørkaste tida.

Advent handla den gong som no om forventning, men ikkje om at alt var perfekt. Likevel hadde Gud noko godt i vente der vi minst venta det!

La oss få legge ifrå oss våre høge skuldrer og tunge handleposar, stoppe opp og tenke på Maria sin veg til Betlehem. Ho venta og lengta, og fekk sjå kva som var den store overraskinga: Gud hadde vore nær ho heile tida!

39 Nokre dagar etter drog Maria av stad og skunda seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 der Sakarja budde. Der gjekk ho inn til Elisabet og helsa på henne. 41 Då Elisabet høyrde helsinga frå Maria, sparka barnet i magen hennar. Ho vart fylt av Den heilage ande 42 og ropa høgt: «Velsigna er du mellom kvinner, og velsigna er frukta i ditt morsliv. 43 Korleis kunne det henda meg at mor til Herren min kjem til meg? 44 For då lyden av helsinga di nådde øyret mitt, sparka barnet i magen min av fryd. 45 Ja, sæl er ho som trudde, for det Herren har sagt til henne, skal oppfyllast.

Luk 1,39-45