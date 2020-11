Slik går no dagane

For abonnentar

So var vi her igjen. Søndag er det fyrste søndag i advent, og folk har byrja stresset for lengst. I denne koronaverda vi bur i, er det mange som har vore ekstra tidleg ute med julelysa i år. Nokre har endatil fått opp juletreet. I år varer ikkje jula heilt til påske. Den har vart nesten heilt frå påske….. Julemenn tidleg i september, julepynta butikkar i slutten av oktober, julefilmar i heile november og grisne blinkande julegensarar til sals over alt. Berre vi ikkje kveler heile jula. Som smurfane sa: - For mykje av det gode er for mykje av det gode. Ikkje for det, eg er glad i jula. Eg er berre so redd for at ein skal ta vekk dette med å gle seg til den…..