Korleis ser kvardagen din ut?

Kvardagen min har for få timar i døgnet til at eg får gjort alt eg har lyst til. Normalt sett startar den med at eg står opp litt for seint slik eg ikkje rekk anna enn å pusse tenner og sette håret i ein tut før eg fyk til Ørsta på jobb. Eg jobbar på Velle skule som miljørettleiar, og får vere saman med kjekke elevar heile dagen. Ein kjekk og spanande arbeidsplass! Når eg er ferdig for dagen er det middag, før kvelden går med i stallarbeid og ridetur med hesten min Sierda. Som oftast er i godt selskap av venninna mi Madeleine og hesten henna Rød! Før eg veit ordet av det nærmar klokka seg 23 og eg må tenke på å legge meg.. Heldigvis får eg god hjelp frå stallhjelpa mi som ordnar stall og hesten for meg nokre gongar slik eg kan ha tid til jobb nr.to som personeleg assistent, eller vere litt sosial utenom stallen.