Å tenk når ein gong samlast skal

Hugsar du telefonkatalogen? No tenker eg ikkje på Gule Sider eller 1881. Eg tenker på den gamle, store mursteinsblekka som låg ved apparatet heime eller i dei gamle telefonkioskane.

Denne blekka hadde mange namn og viktig informasjon. Det var ei trykksak med stor praktisk nytteverdi. Eit kulturobjekt og teikn på kommunikasjon og beredskap som med Prillar Guri på Bjørke eller den historiske namnesøstera frå Gudbrandsdalen som bles i luren med varsel i den avgjerande stunda. Når fienden er på veg.

I dåpen kallar Gud oss med namn. Vi vert medlem av heile den verdsvide kyrkja og får vår oppføring i Livets Bok. Eit register med aller høgaste sikkerheitsnivå. Gud ser oss og kjenner oss alle. For ordens skuld er det likevel praktisk å ha eit enklare system.

I vår tid er det for det meste internett vi tyr til når vi skal finne ut av noko. Å gå med så å seie heile verda i lomma kvar dag gir nokre moglegheiter, men også utfordringar. Ein kvar har vorte sin eigen redaktør og mediehus, men vi treng framleis ein ansvarleg sjefsredaktør som framleis opererer etter Ver Varsam Plakaten!

Livets bok er eit uttrykk i Bibelen som viser til ein himmelsk katalog over namn på dei frelste. Uttrykket finn vi fleire stader, særleg i Openberringa, men også i Salmane og Filipparbrevet. Denne førestillinga er biletleg og er eit uttrykk for at Gud kjenner den rettferdige.

Vi er skapt i Guds bilete. Han som er opphavet og kjenner alt og alle veit også godt kven vi er. I dåpen vert vi fødde på ny med vatn og ande til eit liv i Kristus. Han vil oss det beste og at vi skal halde fram med å leve livet vårt så godt vi kan. Finne balansen mellom arbeid og fritid, teneste og kvile. Så kan vi lene oss tilbake når det er tid for det.

Det kristne håpet er knytt til ein visjon om det evige livet. At vi ein gong skal få møte igjen dei som var før oss og dei som kjem etter oss. Den halvsirkelforma altarringen i kyrkja er eit symbol på dette. Den delen vi ikkje ser er eit teikn på det vi ikkje veit, men trur. Vi ser fram til den dagen han skal kome attende. På Kristi Dag skal vi vere godt budde! Ein høgtidsdag med glede og fryd då vi skal få hente løna vår i himmelen.

I ein kjent misjonssalme, som også ofte vert brukt ved den siste kvilestaden, får vi innblikk i denne visjonen:

Å, tenk når ein gong samlast skal Guds kyrkjelyd på jord av folk og ætter utan tal i høge himmelkor! Å Gud, kor er din nåde stor! Oss alle til deg drag, så me med frelste syng i kor på denne høgtidsdag!

Utdrag frå preiketeksten på Allehelgensdag (denne gongen på målet i boka):

3 «Salige er de som er fattige i ånden,for himmelriket er deres.

4 Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

5 Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.

6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

7 Salige er de barmhjertige,

for de skal få barmhjertighet.

8 Salige er de rene av hjertet,

for de skal se Gud.

9 Salige er de som skaper fred,

for de skal kalles Guds barn.

Matt 5,3-9