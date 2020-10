Korona…til langt oppetter øyrene

For abonnentar

So var vi godt i gang med det som kan sjå ut som ei ny smittebølgje med korona. Det er tydeleg at folk er leie av smittevernstiltak og restriksjonar, sjølv om dei fleste er flinke å fylgje dei. Nokre gidd ikkje halde avstand eller sprite seg på veg inn og ut av ulike butikkar og andre stadar. Nokre meiner endatil at dette berre er tøys. At naturen må gå sin gang….. Andre er so redde for virus at dei frys på staden og får blikket til eit jaga dyr om nokon kremtar.