Ein engel iblant oss

Min oldefar, Robert, drog som 17-åring til Amerika for å jobbe på dei store farmane i staten Wisconsin. Han var ein ærleg arbeidskar som ikkje for med lygn og fanteri, og han såg ikkje syner på høglys dag.

Men ein dag då han står og arbeidar på farmen, ser han opp, og foran han ser han ein lysande liten skikkelse. Det ser ut som ein mann, men skikkelsen har berre storleiken til eit barn. Personen set blikket i oldefar, og seier: No må du sleppe alt du har i hendene og springe, for no er det nokon som held på å døy.

Han spring, og får auge på to karar som slåss som villdyr, og dei har knivar retta mot kvarandre. Oldefar spring til og får skilt slosskjempane før dei tek livet av kvarandre.

Dette fortalde han til oss når han var ein gammal mann, men det var likevel ei oppleving som sette spor i han for resten av livet.

Etter denne opplevinga kunne han ikkje vere nøytral til om det fantest ei andeleg verd. Det var ein realitet.

Han vart ein aktiv kristen resten av sitt liv.

Og eg trur ikkje oldefar er åleine om ei slik oppleving, berre spør deg rundt! Eg har fleire i min familie som har hatt tilsvarande opplevingar, kanskje har du det og?

På søndag er det ein merkedag i året som vert kalla Mikkelsmess. På denne dagen les vi tekstar frå Bibelen som særleg tek for seg tematikken rundt englar.

Tekstane fortel at englar er bodbringarar frå Gud som er her for å trøyste, åtvare, beskytte og oppmuntre oss. Dei viser oss kven Gud er.

I dagligtalen, viss vi verkeleg skal gi eit stort kompliment, hender det vi seier «Du er ein engel!» Då seier vi eintleg «Du er Guds bodbringar til meg», eller «Du viser meg kven Gud er»

Eg veit ikkje om eg får sjå ein engel nokon gong. Men eg held augene opne, for – kven veit?

Syn eller ikkje syn: Alle som vil kan henge seg på englane sitt prosjekt:

Å vere Guds utstrakte arm til andre: Å trøyste, beskytte, åtvare og oppmuntre andre menneske.

Frå preiketeksta til Mikkelsmess

10 Ta dykk i vare så de ikkje ser med forakt på ein einaste av desse små!

For eg seier dykk: Dei har sine englar i himmelen som alltid ser andletet til min himmelske Far. 11 For Menneskesonen er komen for å frelsa det som var tapt.

Matteus 18, 10-11