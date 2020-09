I Guds rike der kan alt gå an

For abonnentar

Alf Prøysen har mange kjente og kjære viser. Mange for barn, men der moralen og alvoret ofte ligg under. Teksten appellerer både til store og små. Til barn og vaksne i alle aldrar. I songen «I Bakvendtland» brukar han fantasien til å skildre korleis verda hadde sett ut dersom alt var snudd på hovudet. Det enkle, kvardagslege og folkelege språket er lett å forstå og opnar samtidig for noko meir.

I kyrkja er det barnlege språket også viktig. Vi er alle Guds barn. Dette heng saman med synet på verda, naturen og mennesket. Skapelsen er ein prosess som skjer kvar dag, heile tida. Der står relasjonen til barnet og det nye livet sentralt. Kvardagslivet.

Etter ein lang sommarferie og noko vel mykje fleksibel vår er vi tilbake til kvardagen. Striskjorta og havrelefsa er ikkje så verst likevel.

På Vingardssøndag høyrer vi om ein tilsynelatande urettferdig, men inkluderande arbeidsgjevar. Vingarden er Guds rike på jorda. Det er litt av ein arbeidsplass med nok å gjere for alle og der innsatsen vert vurdert slik som oppdragsgjevaren sjølv finn det for godt. «Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste». Det høyrest ut som eit «Bakvendtland»!

Det er ikkje alt vi kan forstå. Myke er gåtefullt og bak fram. Som i ein spegel. Det som er usynleg på den eine måten kan vere synleg på den andre. Guds rike er litt bakvendt, men likevel konkret. Fruktene av arbeidet kan vi sjå og oppleve.

I år kjem lønnsoppgjeret til hausten. Noreg er ikkje lenger berre Bakvendtlandet. Det er også eit Bakvendtår. Vingardseigaren som vi les om hos Matteus hadde neppe passa heilt inn i det norske systemet. Han har sine eigne spelereglar. I Guds Hovudavtale får alle lik løn same kor lenge eller kort tid dei har jobba. For han veit at vi er alle arbeidarar med ulike evner og forutsetningar.

Han vil gi eit evig liv til alle som ber han om det.

Utdrag frå preiketeksten 14. søndag i treeiningstida (Vingardssøndag):

8 Då det leid til kvelds, sa vingardseigaren til forvaltaren sin: ‘Kall fram arbeidsfolket og lat dei få løna si! Ta til med dei siste og hald fram til dei første.’ 9 Så kom dei som var leigde omkring den ellevte timen, og fekk ein denar kvar. 10 Då dei første kom, venta dei å få meir; men dei fekk kvar sin denar, dei òg. 11 Dei tok imot pengane, murra mot jordeigaren 12 og sa: ‘Dei som kom sist, har ikkje arbeidd meir enn ein time, og så set du dei likt med oss som har slite og sveitta heile dagen!’ 13 Han sa til ein av dei: ‘Ven, eg gjer deg ikkje urett. Var vi ikkje samde om ein denar? 14 Ta ditt og gå! Men eg vil gje han som kom sist, like mykje som deg. 15 Har eg ikkje lov å gjera som eg vil med det som er mitt? Eller ser du med vonde auge på at eg er god?’ 16 Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste.»

Matt 20,8-16 (1-16)