Matteus 6,24-34

24 Ingen kan tena to herrar. Han vil hata den eine og elska den andre, eller halda seg til den eine og vanvørda den andre. De kan ikkje tena både Gud og Mammon. 25 Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva de skal drikka, eller for kroppen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? 26 Sjå på fuglane under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje meir enn dei? 27 Kven av dykk kan med all si uro leggja ei einaste alen til livslengda si? 28 Og kvifor er de urolege for kleda? Sjå liljene på marka, korleis dei veks! Dei strevar ikkje og spinn ikkje, 29 men eg seier dykk: Ikkje eingong Salomo i all sin herlegdom var kledd som ei av dei. 30 Når Gud kler graset så fint, det som veks på marka i dag og blir kasta i omnen i morgon, kor mykje meir skal han ikkje då kle dykk – de lite truande! 31 Difor må de ikkje vera urolege og seia: ‘Kva skal vi eta?’ eller: ‘Kva skal vi drikka?’ eller: ‘Kva skal vi kle oss med?’ 32 For alt dette er heidningane opptekne av. Men Far dykkar i himmelen veit at de treng alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. 34 Ver difor ikkje urolege for morgondagen; morgondagen skal uroa seg for sitt. Kvar dag har nok med si møde.

«Ver ikkje urolege», seie Jesus i søndagens evangelium. Hah, lett for deg å seie, tenkjer eg. Du som kunne mette tusenvis av menneske med nokre få brød og fiskar, få stormfull sjø til å legge seg, gå på vatnet, få lamme til å gå og døve til å høyre. Hadde eg hatt dine evner, så skulle eg nok greidd å ikkje uro meg korkje for mat, klede, smittevern, urett, sosial nød eller klima. Men slik det no er, så er det faktisk ikkje berre å seie «Ver ikkje uroleg». Det er ikkje så lett!

Men så stoppar eg litt opp og hugsar eit anna bilete av Jesus. Eg hugsar påskedramaet, Eg ser for meg måltidet der Jesus tek farvel med venene sine. Eg ser den sorgtyngde, redde og skjelvande unge mannen på kne i Getsemane ein sein torsdagskveld og eg ser den døyande mannen som brukte sin siste pust til å rope «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?»

Og så forstår eg at Jesus nok ikkje var heilt framand for uro han heller. Han visste jo lenge før dei rundt seg korleis jordlivet hans skulle ende. Han visste alt om avskjeden, smerta og lidinga som skulle kome. Jesus visste betre enn nokon annan at tru ikkje er nokon quick-fix som sikrar oss rikdom, flotte klede, mat og god helse.

Så kanskje er det verdt å lytte til han likevel? Kanskje kan orda hans om å ikkje vere uroleg hjelpe meg til å fokusere. Hjelpe meg til å sjå kva som er viktig og kva som mindre viktig. Kva eg faktisk treng å uroe meg for og kva eg godt kan la ligge.

Eg gjer Arne Myskja si omsetjing av Ralph Carmichael sin salme til mine ord:

«Kjære Gud, når eg bed,

lat min tanke kvile i fred

frå all stress i verda omkring

og all uro for daglege ting.

Lat din kjærleik få trengje seg inn,

slik at han kan forvandle mitt sinn.

Lat oss alle som trur på ditt ord,

vera saman i bøn for vår jord.»