For abonnentar

I 1974 skreiv Guttorm Foldal ein artikkel i Sunnmørsposten om onnearbeidet i 1920, for 100 år sidan. Det vart gjort greie for gards- arbeidet som fram til då ikkje hadde hatt særlege omskifte, men at mekaniseringa av arbeidet då så vidt hadde byrja. Det var kome til slå-maskin, rakemaskin og høyvendar. Dei nye reiskapane var knytte til slåttonna, og med hesten som drivkraft. Framleis vart ein stor del av slåttemarka slege med langorv og stuttorv. Graset vart for det meste turka på bakken. Når det ikkje var høyterre, så vart det slått småhøy, – som gjekk lettast når det var slåttedogg. Alle måtte vere med, og arbeidet skulle gjerast som før.

I ymse sogehefte frå Follestaddalen skildrar Asbjørn Øye også fleire sider av gards-arbeidet. Han hadde også rekna ut kva for gardar i Follestaddalen som hadde størst avling: Myklebust, Øy og Follestad. Han nemner også svelteforing på 1800-talet. Det handla om å fø så mange dyr som mogleg over vinteren. Det var så vidt kyrne kunne reise seg og kome seg ut av fjøsen om våren.

Slåttonna tok seint til før, etter at heimebøane kunne vere beitte av sauer og kyr om våren, og gjødslinga var også noko mindre. Det var tydelege skilje mellom mannsarbeid og kvinnearbeid. Gutungane lærte seg tidleg å slå, og dei fekk sin eigen ljå i 7-8 års alderen. Jentene fekk si eiga vesle rive, og dei fekk god rettleiing av foreldra eller av eldre sysken. Kunsten å bryne var også eit viktig læreemne. Brynestein kunne ein finne i utmarka eller til fjells.

Kvinnfolka raka. Ei leigd kvinne i ståttonna vart kalla ein rakar, eller ei rakstedeie, og dei kunne kome ute frå øyane innleigde for 4-5 veker. Dei gjekk alltid med forkle i slåttonna, for forkleda var tenlege når ein bar med seg rågras eller turrhøy. Oppmøte på slåtteteigen kunne vere i firetida om morgonen, for å kunne nytte slåttedogga før sola kom. Storleiken på ljåen og skapet på orvet var ulikt i dei ymse bygdelaga og etter korleis slåttemarka kunne vere. Det var viktig å ha gode og ulike treemne i orvet og rivene, som vart samla saman tidleg om våren før sevja kom til.

Innkøyring av høyet vart fram til 1850 gjort med drag-slede eller høyslede, før høykjerrene kom til hjelp. Då vart hjulreiskap meir vanlege også i Ørsta. Høyhesjane endra også utforming etter kvart. Ei trodhes kunne vere bunden opp med hesband, oftast med 5-6 troder i høgda. Seinare vart det brukt hesjarstreng, og då kunne hesa rennast etter at førearbeidet med staurar, skorer, endepålar var gjort. Avstanden mellom staurane vart kalla eit golv. Når høyet vart teke ut av hesa, vart det kalla eit fang eller ei kjembe.

Nyare nemningar i moderne slåttonn handlar om at graset vert lagt i silo eller pressa i rundballar og arbeidet vert utført med maskinar. Ein sler også graset mykje tidlegare enn før, slik at ein får to eller tre avlingar per sesong.

Ein skulle ikkje tru at slåttonn var eit vanleg motiv på postkort, men mange kunst-narar og fotografar har sikra synlege døme på dette viktige gards-arbeidet. Postkortet med tekst «Hilsen fra Ørsten» er frå kring 1890 og har vore brukt i fleire samanhengar, – også på eit Molde-postkort frå kring år 1900 som var sett saman av 4-5 ulike motiv. Stundom med engelsk tekst «haymaking» eller nøytral norsk nemning «høslaat».

Postkorta frå samlinga mi formidlar arbeidslyst og sommarglede der korta også viser arbeidssituasjonar med varig verdi. Postkort har mykje å fortelje.