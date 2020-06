For abonnentar

I fleire tiår levde eg godt med problemet; at det var eit mykje brukt ord eg ikkje forstod. Rett og slett ikkje skjøna kva det var snakk om. Så kom Tor Bomann-Larsen med åttande og siste bandet av det biografiske verket om kong Haakon og dronning Maud. Der brukar han ordet i samband med ein kritisk situasjon for kongehuset, og eg skjøna at no måtte eg til pers. Eg rusta meg med ordbøker og oppslagsverk.