"Dei fleste har handla inn til over nyttår no. Toalettpapir og ris heilt opp til taket"

Det gjer godt å sjå kor stor omtanke folk har for medmenneska no

Ja, ja. So var vi her då. Allereie ei veke med heimekontor og undervisning heimanfrå. Det går i eitt, og er nesten travlegare enn vanleg, men er glad eg i allefall kan undervise gjennom digitale verkty. Har endatil lært meg å bruke eit par nye appar denne veka. Både eg og favorittelevane mine(som dei er alle saman). Vi er so priviligerte i Noreg. Det er ikkje alle land som har slike verkty tilgjengelege på skulane i denne vanskelege tida. Endatil gratis for alle elevar er det.