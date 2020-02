Historiene om Noreg

For abonnentar

Nasjonsbygginga i dei skandinaviske landa har vore svært vellukka. Historia om Noreg vart så godt og tydeleg fortalt i skulen at eg var nesten vaksen før eg forstod at det kunne ha vore annleis, at landegrensene ikkje er naturgjevne, og at det i svært mange andre land går føre seg ein konstant kamp for å halde alle regionar og folkeslag innanfor grensene.