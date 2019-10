«Av godt folk vera fødd»

«Det er sånn tiden er, den halser avgårde uten at vi legger merke til den, inntil du plutselig en dag blir ristet ut av dine daglige gjøremål og sier Jøssenavn som tiden flyr, kong Salomo var jo nettopp blant de levende og vips er det gått tre tusen år»

Hurra, dei har denne veka funne Tore Hund sitt naust på Bjarkøy. No vurderer eg å gjere krav på skøytet. Det har seg slik: Med alderen kjem interessa for slektshistorie. Sjølv kosar eg meg med lange ættelister utarbeidde av slektsgranskaren Lars J. Nogva. For nokre år sidan sette eg meg føre å forstå Nogva sitt system. Det tok si tid. Men då ein farbror ville vite om vi ættar frå Heilag-Olav, kunne eg melde tilbake: – Nei, det var vi som drap han!