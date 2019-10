For abonnentar

Korleis er kvardagen din?

Kvardagen er travel, men god. Etter jobb og skule samlast familien til felles middag, før ettermiddagens aktivitetar. Med barn som er aktive i fotball, handball, dans, drama og symjing går ettermiddagane fort. I helgane er vi ofte i lag med familie, går ein tur i lag, er på familiehytta, eller er på handballcup eller liknande i ein hall på Sunnmøre.

Kva vil du framheve med heimstaden din?

Det må bli naturen. Uansett årstid! Og Ørstahallen, fantastisk at vi har fått ein slik hall i bygda.

Kva saknar du i Ørsta sentrum?

Ein stad å kunne gå ut på kveldstid, ete god mat og ta eit glas vin. Heldigvis får vi det snart, ser fram til at Føniks opnar i nye lokale og med utvida tilbod.

Kva ville du gjere om du fekk vere ordførar i ei veke?

Ordførar Stein gjer ein god jobb, så den stillinga skal han få behalde også den veka.

Kven fortener ein blomebukett?

Alle mine kjekke kollega i Vik Ørsta som gjer kvar dag på jobb til ein god dag.

Korleis er di draumeforside i Møre-Nytt?

Sidan eg har barn som er aktive i symjeklubben, og sjølv er engasjert der, må draumeforsida bli: Ny symjehall opna i Ørsta.

Kva er ditt beste minne frå oppveksten?

Å få vekse opp med farmor og farfar i nabohuset, og kunne springe over marka for å ete nybaka farmorskive til kveldsmat. Og alle søndagsturane med storfamilien (som dessutan ofte enda opp på eit sagbruk, pappa meinte alltid at det var ein høveleg stad for å stoppe og raste).

Kva får deg til å le?

Eg ler både mykje og høgt, blant anna av humoren rundt lunsjbordet på jobb, og Side om Side på NRK.

Kva er ditt favorittmåltid?

Mamma sine hjortekjøttkaker.

Kva er ditt favoritt-dialektord?

Flekja