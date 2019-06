Den uheldige mannen

For abonnentar

Det begynte så greitt. Ingebrigt Elias var eldste son og jordagut, og no fekk han seg kone frå nabogrenda. Problemet var at kona Anna lengta sånn heim att. Det vart etter kvart så ille at Ingebrigt Elias måtte seie frå seg farsgarden. Dei to flytta heim til henne. Far hennar var grei og delte sitt bruk i to. Anna og Ingebrigt Elias fekk overta halvparten.