Fristar espresso-iskremkake med nøttebotn i maivarmen?

For deg som er glad i både iskrem og kake er ei iskremkake perfekt å servere som dessert på eit kvart festkakebord. Denne har ein god nøttebotn med tyggemotstand og ein iskrem med god smak av sterk kaffe. Det heile er toppa med eit lag med vaniljeiskrem og mokkabønner.

Ei iskremkake er perfekt å lage sidan du kan lage den i god tid på førehand og ein lett har kake å by til overraskande besøk. I tillegg er den flott å sjå på og noko dei aller fleste likar. Denne kaka er laga med to typar iskremsmak, men dersom du berre vil ha den eine typen held det lenge med det fyrste laget med iskrem.

Ingrediensar til ei kake:

Nøttebotn:

• 100 g sukker

• 3 eggekvitar

• 100 g valnøtter, grovhakka

• 100 g mandlar, grovhakka

Espressoiskrem:

• 6 dl fløyte

• 1 boks à 397 g kondensert søta mjølk

• 1 ts vaniljesukker

• 2 ss pulverkaffe + 2 ss varmt vatn

Vaniljeiskrem:

• 4 ½ dl fløyte

• 300 g kondensert søta mjølk

• ½ vaniljestang, frøa

Til pynt:

1 pk mokkabønnesjokolade

Forvarm steikeomnen til 175 ºC. Kle ei springform på 24 cm med bakepapir i botnen. Hakk nøttene og bruk gjerne ei blanding av både store og små bitar. Ha eggekvitene i ein rein bakebolle og pisk på middels hastigheit til det skummar. Tilset sukkeret litt og litt i gongen og pisk til du har ein skinnande glatt og stiv marengs. Vend inn nøttene og hell blandinga i den smurte forma. Steik midt i omnen i ca. 35 minutt. Avkjøl botnen heilt i forma og losne deretter kaka frå springforma med ein skarp kniv langs kanten.

Lag espresso-iskremen. Ha fløyte, kondensert mjølk og vaniljesukker i ein stor bolle. Bland pulverkaffe og varmt vatn og rør saman til det løyser seg opp. Ha kaffeblandinga i fløyten og det andre og pisk saman alt i kjøkenmaskin til du får ein luftig og tjukk krem. Hell blandinga over den avkjølte nøttebotnen i springforma og glatt ut på toppen. Set kaka i frysaren og lat stå til den er heilt fryst, ca. 4 timar.

Lag vaniljeiskrem ved å blande saman fløyte, kondensert mjølk og vaniljefrø og piske det luftig. Hell blandinga over i ei brødform eller liknande og sett i frysaren. Lat stå til den er nesten heilt frossen, men framleis er mjuk nok til å kunne sprøytast ut i ein sprøytepose. Rør rundt litt i det og ha over i ein sprøytepose med stjernetipp. Sprøyt ut små toppar med vaniljeiskrem over toppen av heile kaka, men lat det stå att ca. 1 cm ut til kanten heile vegen rundt kaka. Set tilbake i frysaren i ca. 1-2 timar slik at kaka er heilt fryst.

Dekorer med mokkabønner rundt kanten langs kaka rett før servering.