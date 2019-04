For abonnentar

Korleis er kvardagen din?

Perioden no etter jul har vore ganske så hektisk. Vi har bygt oss nytt hus på Sæbø som vi får flytte inn i til helga så det har teke mykje fritid og energi. Elles så er det litt travle tider i fotball med diverse som må ordnast før seriestart og sogelag med årsmøteplanlegging så no gleder eg meg til å få flytte inn og at ettermiddagane kan bli litt rolegare slik at eg får vere saman med familien og nyte våren som kjem.