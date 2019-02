Bruk hovudet

Denne gongen skal me bruke ein nasjonal laksefjord til søppelplass for å kunne utvinne kopar

Det er noko med uvêr. Når det blæs så gale at ein må halde seg innandørs og flytrafikken står. Når bølgjene knuser mot land og ein må halde seg unna. Når regnet kjem i strie straumar og det å leie vekk vatn på ville vegar kjem framfor alt anna. Så lenge ikkje noko eller nokon kjem til skade, gjer det på ein måte godt. At verda stoppar opp ei stund, og me må innsjå at me faktisk ikkje rår med alt. Av og til er det naturen sjølv som set premissane.

Med iver etter å finne løysinga på ulike utfordringar og problem, har me menneske gjort ganske mykje dumt opp gjennom. Kanskje i beste tru, men at mykje har vist seg å slå tilbake på oss sjølve, det kjem me ikkje unna. Sjukdomsberande insekt og andre skadedyr har til alle tider vore ei utfordring, og me har tydd til alt mogeleg for å få bukt med problemet. På 30-talet vart til dømes mirakelmiddelet DDT introdusert. Middelet var utruleg effektivt, det tok knekken på alskens insekt, og folk i område der malaria er utbreitt, såg føre seg ei sjukdomsfri framtid. Problemet var berre at stoffet ikkje blei brote ned, at det hopa seg opp i næringskjeda, hindra fuglar og pattedyr i å formeire seg, og at det var kreftframkallande. Og massiv insektsdød er ikkje akkurat noko å trakte etter heller. Mirakelmiddel var nok å ta litt hardt i.