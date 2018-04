Skåra tre då Storhamar tok seg til semifinale

Sport

Førre onsdag vart det 30-28-siger i Bergen for Storhamar i den første kvartfinalen. Returoppgjeret vart spelt på Hamar søndag kveld. Laga heldt følgje med kvarandre gjennom halv 1. omgang før vertane klarte å byggje seg opp ei leiing. Til pause var heimelaget i leiinga 15-9. Midtvegs ut i 2. omgang noterte Malene Aambakk seg for si første skåring då ho skåra Storhamar sitt nittande mål for kvelden. Bakspelaren noterte seg for to skåringar til i kampen og Storhamar vann til slutt 28-25.

Saman med Vipers Kristiansand, Larvik og Byåsen, dei beste laga i seriespelet, er Storhamar klar for semifinale i sluttspelet. Vipers har valt å møte Byåsen. Dermed blir det Storhamar mot Larvik i den andre semifinalen. Første kamp vert spelt på Hamar 6. mai. Returoppgjeret er 9. mai.