– Aldri vore meir motivert enn no

Sport

Noregseliten av snøbrettkøyrarar var samla i Trysil i slutten av mars til NM. På startlista i juniorklassa var Torstein Mo Vatne frå Hovdebygda. 18-åringen er inne i sitt andre år på snowboardlina ved NTG Geilo. I NM konkurrerte han i slopestyle og big air, men resultatmessig gjekk det ikkje heilt vegen denne gongen.

– Under treninga i slopestyle køyrde eg bra og landa runna mine. Eg klarte ikkje å gjere det i sjølve konkurransen. Det var to run i kvalifiseringa og to i finalen, og eg kom ikkje finalen, seier Mo Vatne.

I big air var det tolv juniorløparar som konkurrerte om NM-medaljane.

– Eg måtte vokse brettet mitt rett før konkurransen då eg ikkje hadde nok fart inn på hoppet. Sjølv etter at eg hadde gjort det hadde eg ikkje nok fart. Dermed fekk eg ikkje gjort noko triks. Det er ikkje ofte at for lite fart har skulda.

For Mo Vatne vart det ein 7.-plass i big air-konkurransen, men han ser tilbake på NM som ei kjekk oppleving.

– Eg koste meg i Trysil. Det var mykje finvêr og fine forhold. Heile snowboardnoreg er samla under NM, og det er kjempekjekt.

3.-plass i Noregscupen

18-åringen konkurrere også i noregscupen. Høgdepunktet denne sesongen kom på Vierli.

– Det var på starten av sesongen og eg tok tredjeplassen i slopestyle. Det er høgdepunktet konkurransemessig i år.

I tillegg til å konkurrere mot dei beste juniorane i landet har Mo Vatne også konkurrert i utlandet. Tidlegare i vinter gjekk turen til Livigno i Italia. Der var dei beste juniorane i verda samla til konkurranse.

Vegen vidare

Mo Vatne har akkurat fylte 18 år og har eitt år att ved snowboardline ved NTG Geilo. Han trivst godt på skulen og vil halde fram med snowboard.

– Eg har tenkt litt i det siste på kva eg vil vidare. Eg har blitt veldig motivert for å filme street saman med ein gjeng kompisar. Vi vil legge ut filmar og så får vi sjå korleis det går. Nivået i konkurranseverdene har blitt så høgt at det er vanskeleg å sjå seg sjølv kome heilt dit. Difor vil eg prøve noko nytt.

– Men du legg ikkje vekk snowboardet?

– Nei, eg har aldri vore meir motivert enn kva eg er no.