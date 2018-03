Til topps i krinscupen

Sport

Sparebanken Møre-cup består av til saman 9 renn, der dei 5 beste renna tel i samandraget. Jørgen Gretland frå Hovdebygda måtte vinne det siste rennet for å vinne krinscupen samanlagt. I eit spanande spurtoppgjer var Jørgen dei nødvendige meterane framfor sin argaste konkurrent, Sindre Fylling frå Stordal, og vart med dette samanlagtvinnar i klassa for gutar 13 år. I same klasse har Luckas Loe Selbervik og hatt ein god sesong, og søndag gjekk han inn til ein sterk tredje plass. Same plassering vart det og i cupen samanlagt.

I klassa for jenter 14 år sikra Nathalie Vatne Aa seg tredjeplassen i cupen samanlagt. Hans Olav Sætre vart Hovdebygda IL sin andre samanlagtvinnar i krinscupen med siger i menn senior.