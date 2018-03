Tora har vore på talentleir

Sport

Den siste veka har Statoil talentleir blitt arrangert i Østfoldhallen med dei største talenta fødde i 2003 og 2004 på gute- og jentesida.

– Det er veldig mange spennande spelarar her. Vi ser at det er fleire ulike typar no enn det var for fem år sidan både når det gjelder eigenskapar og posisjonar. Det lovar godt for framtida i norsk fotball, seier Håkon Grøttland som er fagansvarleg landslagsskulen i ei pressemelding.

Tora Ose frå Ørsta var blant dei femtifem jentene frå 2003-kullet på samlinga.

– Statoil talentleir har vore lærerik og kjekk. Trenarane lærer vekk mykje og gjev oss meistringskjensle. Eg har kome i kontakt med mange andre jenter frå andre stadar, seier Ose.

Samlinga varte frå 18.- til 21. mars.

– I tillegg er det ein inspirasjon i seg sjølv å bli tatt ut til ein samling som dette. Det betyr at dei blir sett på som eit av dei største talenta i landet, seier Grøttland.