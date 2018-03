Gav Vipers god kamp

Sport

I Eliteserien i handball for kvinner var det før helga tre lag som kjempa seriegull. Storhamar med Malene Aambakk og Vipers Kristiansand møttest søndag. Det var heilt jamt mellom lag til det stod att ti minutt av kampen. Då fekk Vipers eit forsprang og sikra seg sigeren 36–30. Aambakk skåra to mål for Storhamar i kampen.

Med Larvik-siger ligg det an til å bli ein kamp mellom Vipers og Larvik om gullet. Storhamar er sikra bronse og kan sikre seg sølv om eitt av to laga føre dei snublar i sesonginnspurten.