Tilset fire fotballutviklarar

Sport

Dei som er engasjert som fotballutviklarar er Rigmor Nekstad (Ørsta), Edvard Inge Rekdal (Larsnes), Kari Mette Sundgot (Hødd) og Vegard Eikrem (Langevåg). Sunnmøre fotballkrets opplyser at fotballutviklarane skal vere kretsen sin forlenga arm ut til klubbane.

– Oppgåva blir å bidra til meir og betre aktivitet i klubbane innanfor rammene i kvalitetsklubbkonseptet og norsk fotball sin handlingsplan, skriv kretsen på sine heimesider.

Fotballutviklarane skal gjennomføre tiltak som informasjonsmøte, utviklingstiltak for leiar, trenar og/eller spelar og til slutt prosessrettleiing. Kretsen opplyser at dei stod at med fire solide kandidatar til engasjementa, og at alle har takka ja. No er dei klare til å oppsøke klubbane i kretsen.

– Her vil det bli snakk om å bidra inn mot både større og mindre prosessar – enten det er snakk om jentefotball, rekruttering, organisasjonsutvikling, verdiarbeid. Målet er at det skal gje meir og betre aktivitet for både små og store ute i klubbane, skriv kretsen.

