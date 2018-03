Sport

Opprykk har vore det klare målet for sesongen, og Volda KHK har halde stø kurs. I helga heldt sigersrekka fram, med to nye bortesigrar i Trøndelag.

Først valsa voldadamene over Orkdal (18-41), deretter vart det ein solid siger mot Byåsen (25- 33). Dette betyr at Volda er klar for kvalifiseringskampar om opprykk mot Gneist frå Bergen.