Klar for 1. divisjon

Sport

Voldingen Martin Over Roseth skreiv under på ny kontrakt med Molde FK tidlegare denne månaden. Både frå klubben og spelaren si side vart uttrykt eit ønske om eit utlån for å få meir kamperfaring. No er det klart at Roseth vil spele for Levanger i OBOS-ligaen denne sesongen.

- Roseth har vore mykje involvert både for a-laget og Youth League-laget i vinter, og ser no fram til å halde fram utviklinga i Levanger, skrive Molde FK på sine heimesider og ønsker forsvarspelaren lukke til.