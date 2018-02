Enkel siger for Volda

Sport

Førre helg slo Volda Levanger 2 30–15 på bortebane. I returoppgjeret var ikkje oddsen stor på at heimelaget skulle sikre seg sin sekstande strake siger for sesongen. Det vart likevel ei mykje jamnare opning på kampen enn forventa. Etter atten spelte minutt var gjestene i føringa 9-8, men etter ein Volda-timeout og tre kjappe skåringar var vertane i føringa 11–9. Til pause hadde avstanden auka til sjumålsleiing. Marte Nornes skåra det siste før kvilen og auka til 20-13-leiing for Volda.

Etter pausen kontrollerte Volda det aller meste som skjedde. Midtvegs i omgangen var leiinga til heimelaget på femten mål, 31–16. Hanna Ræstad og Maria Ulla skåra dei to siste måla i kampen og fastsette sluttresultatet til 44-21-siger. Thea Sturludottir vart toppskårar for Volda med åtte skåringar.

No er det ei lengre kamppause for Volda. Neste motstandar er Glassverket 2 i Voldahallen 4. mars.