Tre lokale på kretslaga

Sport

Blant dei femtito spelarane dei to trenarteama har plukka ut i J15- og G15-klassene er det to spelarar frå Ørsta IL fotball og ein frå Volda TI fotball. Tora Ose (Ørsta) er den einaste spelarane frå Volda og Ørsta på jentesida, medan Tomas Osdal (Volda) og Herman G. Mayer (Ørsta) er dei to lokale spelarane på G15-laget.

– Vi har sterke ressursar med høg fagleg tyngde rundt begge kretslaga 15 år i 2018. Dette er vi både stolt og glad for. Ikkje minst på egne av våre spelarar som gjerne vil utvikle seg som fotballspelarar, skriv kretsen.