Dobbeltsiger for Ørsta

Sport

Laurdag var Frøya motstandar for Ørsta. Gjestene var favorittar og tok kontroll på kampen frå start av. Midtvegs i omgangen gav Tom Slenes gjestene 10-4-leiing. Simon Sjøkvist skåra det siste målet før pause og gav Ørsta leiinga 19–9.

Nivåforskjellen heldt fram etter kvilen og Ørsta var det klart beste laget på bana. Frode Brandal Moe skåra det siste målet i kampen og fastsette sluttresultatet til 37-16-siger for Ørsta.

Søndag var det klart for ny kamp for Ørsta-herrane med Orkanger 2 på motsett banehalvdel. Laga følgde kvarandre tett gjennom 1. omgang. Anders Vatsaas si skåring gav Ørsta leiinga 15–14 til pause. I 2. omgang hadde gjestene eit lite initiativ, og klarte å rykke litt ifrå mot slutten av kampen. Vatsaas fastsette sluttresultatet til 28-23-siger i favør gjestene. Vatsaas vart og toppskårar i kampen med elleve skåringar. Dette var Ørsta si sjuande siger for sesongen i 3. divisjon avdeling 1. Midsund er neste motstandar på bortebane torsdag.