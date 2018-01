Skiskyttarane med medaljefangst i KM

Sport

Det var gutane i 13 og 14 års klassa som fiksa medaljar under KM Normalprogram på Laurdag. Kevin Sigdestad vann sølv i 13 års klassa med 7 treff medan Martinus Sætre Lid vann bronse i gutar 14.

Det er berre KM for klassane 13 år og eldre, men VTI hadde med 20 deltakarar denne helga, fordelt på klassar frå 9 til 17 år.

Anna Nedrelid Vatne klinka ned 9 blinkar i nybyrjarklassa søndag, medan Jenny Hammer Nygjerde har starta å skyte på liten blink, og trefte 4 blinkar i 10 års klassa. I 10 års klassa hadde vi også med to blide karar både laurdag og søndag. Daniel Vatsaas klinka ned 7 og 6 blinkar, medan Eirik Sigdestad streva på skytinga, men heldt forrykande fart i løypa.

Olve Dalebø Mork og Osvald Hammer Nygjerde hevda seg godt i 11 års klassa laurdagen der begge to trefte 7 blinkar. I J11 var Synne Melle Lundberg nær ved å vinne søndagen med berre ein bom, men 2.-plass smakar godt det også, så tidleg i sesongen. Johanne Ramsli Gjethammer gjekk raskt i løypa, men litt mange bom sende henne litt nedover på lista.

Vår beste skyttar denne helga var Helene Nærum Wold, ho bomma berre ein gong på kvart av renna og søndagen vart ho løna med ein flott 3.-plass i J12. Mathias Nedrelid Vatne har verkeleg fått opp farta i løypa denne sesongen, og med 7 treff søndag hamna han nest øvst på pallen i G12.

I 13 årsklassa hadde vi med 2 jenter og to gutar. Her var det gutane som presterte best denne helga. Kevin Sigdestad med sin flotte sølvmedalje laurdag i KM. Søndag tok Marius Sætre Hove skikkeleg revansje og vann like godt klassa med 7 treff på skytinga. Jentene plundra meir på skytinga denne helga og Signe Meek Aaslid og Johanne Hoggen Totland håper på betre resultat på KM Sprint og Fellesstart på Ullsheim neste helg.

I 14 årsklassa har vi berre med ein løpar, han gjorde til gjengjeld sine saker svært bra denne helga. Martinus Sætre lid hamna på pallen begge dagar og klatra søndag opp eit trinn frå sin bronsemedalje laurdag.

I 15 årsklassa hadde vi med 3 gutar og ei jente. I guteklassa var det Hallvard Engeset Woldsund som var nærast pallen med stor fart og medium skyting vart det 4.-plass søndag og 5 plass laurdag. Brede Driveklepp hadde same skyting som Hallvard, men hamna på plassen bak begge dagar. Turi Lise Totland hamna rett utanfor pallen på KM men revansjerte seg med ein flott 2.-plass på sprinten søndag.

Torjus Engeset Woldsund gjorde to gode løp i noregscupen førre helg. Denne helga var det litt tyngre i den tøffe 17 årsklassa.