Volda tok sin tiande strake siger

Ni strake sigrar var fasiten for Volda i 2. divisjon avdeling tre før møtet med Sverresborg i Voldahallen søndag. Volda tok initiativet i kampen frå start av, og Thea Sturludottir gav vertane 6-3-leiing midtvegs i 1. omgang. Derifrå og ut omgangen såg ikkje Volda seg tilbake, og heimelaget gjekk til pause med 14-4-leiing.

Då Maria Ulla skåra Volda sitt tjuande mål i kampen seks minutt ut i 2. omgang var leiinga 19-6, og kampen var for lengst avgjort. Hanna Ræstad fastsette sluttresultatet til 30-13-siger for Volda rett før slutt. Marte Nornes og Ana Correia vart toppskårar for Volda med sju mål kvar i kampen.

Sigeren mot Sverresborg var den tiande på rad for Volda denne sesongen. Laget tek no kamppause fram til 7. januar når Hønefoss kjem på besøk til Voldahallen. Nordstrand har like mange poeng som Volda, men ein kamp meir spelt.