Sigra i Ørstahallen

Ørsta stod med eit tap i cupen mot Midsund og eit bortetap mot Spjelkavik i serien før årets første heimekamp. Motstandar var Klæbu som stod med tre strake sigrar mot Frøya, Langevåg og Spjelkavik. I Ørstahallen var det heimelaget som kom best i gang og leverte mykje god handball for heimepublikummet. Vertane kunne gå til pause med 17-11-leiing. Etter kvilen klarte Ørsta å halde på leiinga. Klæbu kom litt nærare, men det var heimelaget som kunne juble for 28-24-siger. Frode Brandal Moe vart toppskårar for Ørsta med åtte skåringar.

Debutant

Ørsta heldt fram med å gje dei unge og lovande G16-spelarar speletid i 3. divisjon. Ruben Rekkedal Nydahl og Elling Dimmen var igjen med i kamptroppen, og Nikolai Fagerhol Sira fekk sin debut på seniornivå søndag.

Ørsta har spelefri dei to komande helgene. Den 21. oktober kjem Melhus/Gimse til Ørstahallen.

Kampfakta

Ørsta–Klæbu 28–24 (17–11)

Ørsta: Bjørn Vik Henriksen, Kim Børre Berg, Bjørnar Sundnes (1), Bendiks Reklev Øverbø, Tom Slenes (3), Bendik Bjerke (7), Anders Vatsaas (6), Lars Øie (1), Elling Dimmen (2), Daniel Thorup, Håvard Skaar og Frode Brandal Moe (8).

Joachim Kroken Åsebø