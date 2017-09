Tilbake på landslaget

Etter lite speletid i Ingolstadt over tid vart morkabygdingen Ørjan Håskjold Nyland vraka til den førre landslagstroppen. Tysdag offentleggjorde landslagstrenar Lars Lagerbäck troppen til VM-kvalifiseringskampane mot San Marino (5. oktober) og Nord-Irland (8. oktober) og Håskjold Nyland er igjen på landslaget. Sidan det førre uttaket har morkabygdingen igjen blitt førstevalet for Ingolstadt i 2. Bundesliga, og har starta dei fire siste kampane for den tyske klubben.

I tillegg til Håskjold Nyland er utgjer Sten Grytebust og Rune Almenning Jarstein målvaktene i landslagstroppen.