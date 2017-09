Timålssiger

G19-laget til Ørsta spelar i 1. divisjon på Sunnmøre, og måndag kveld tok dei imot FK Sykkylven/SIL til kamp på heimebane. Ørsta tok kontroll på kampen frå start. Etter fire minutt sende Thomas Wiik Bjerknes vertane i føringa, og tre minutt seinare dobla Borgar Ose leiinga. Wiik Bjerknes skåra sitt andre mål i kampen etter 11 minutt, og Ose skåra sitt andre mål etter 26 minutt. Nasim Abdulai Rezaai skåra Ørsta sitt femte mål i kampen og Olai Vinjevoll ordna 6-0-leiing til pause.

Målfest heldt fram etter kvilen. Håkon Woldsund auka leiinga til 7-0 før Vinjevoll noterte seg for sitt andre mål for dagen. Wiik Bjerknes skåra sitt tredje mål midtvegs i 2. omgang. Khaled Khaleqi skåra Ørsta sitt tiande mål før Vinjevoll avslutta målfesten for Ørsta sin del. Gjestene reduserte og kampen enda med 11-1-siger for Ørsta.

Ørsta ligg på 4. plass i 1. divisjon. Komande måndag er det klart for ny heimekamp med Spjelkavik på motsett banehalvdel.