Heimetap for Vartdal

Tre sigrar og ein uavgjort kamp var fasiten for Vartdal i haustsesongen før møtet med Bergsøy 2 laurdag ettermiddag. På Remen møtte Vartdal eit godt Bergsøy 2-lag som er med i kampen om opprykk frå 6. divisjon avdeling to. Kampen enda med 4-2-siger for gjestene.

Vartdal sitt første tap i haustsesongen. Bergsøy 2 klatra opp på 2. plass på taballen. Tre poeng bak Åmdal med ein kamp meir spelt, og eitt poeng føre Sæbø med to kampar meir spelt.

Vartdal skal i aksjon att onsdag. Då ventar den lengste bortereisa denne sesongen til Sogn og Fjordane og Stadlandet stadion for å møte Åheim/Stadt.