Fotballskule-suksess for Hovdebygda IL fotball

– Vi hadde nærare sytti deltakarar på fotballskulen. Det som var litt spesielt var at talet på jenter var høgt. Vi hadde over tretti jenter som tok del i fotballskulen, og det er svært bra, seier Rune Johnsen som var ansvarleg for fotballskulen.

Fotballgruppa i Hovdebygda IL kunne ikkje ha vore meir heldig med vêret i helga. Gjennom to strålande dagar var det mykje aktivitet, læring smil og latter å sjå på Hovdebygda stadion. A-lagsspelarane og J16-laget til klubben stilte opp som instruktørar .

– Utan dei hadde det ikkje blitt fotballskule. Her er mange flinke ungdomar og vaksne som byr på seg sjølv og er med på å skape ei god ramme.

På a-laget til Hovdebygda står til vanlag Jonathan Åmot Olsen i mål. I tillegg til å vere ein sikker sisteskanse er Åmot Olsen blant verdseliten i triksing og har akkurat kome tilbake til Noreg etter deltaking i Freestyle VM i Tsjekkia. Under fotballskulen hadde målvakta oppfølging med dei unge og lovande målvaktene som tok del. I tillegg hadde han trikseshow for dei ulike gruppene på søndag.

– Fotballskulen vart ein strålande suksess. Sjølvsagt er det alltid plass til fleire deltakarar, men vi er godt nøgde med gjennomføringa. I tillegg spelte vêret på lag og gjorde alt så mykje enklare, seier Johnsen.

Tradisjonen tru vart fotballskulen avslutta med kamp mot foreldra søndag.