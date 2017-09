– Trur det blir jamnare i år

Handballdamene til Volda leverte ein god sesong i 2. divisjon i fjor, og enda på 2.-plass. Målet for denne sesongen er å gjere det betre enn i fjor. Søndag er seriestart, og i første kamp møter dei hardtsatsande Utleira.

– Det har vore ei lang oppkøyring, og no er berre spente på å kome i gang. Eg trur at serien i år vert mykje jamnare enn i fjor. Det er fleire lag som satsar og som har fått inn sterke spelarar. Utleira er eitt av desse laga, og i fjor tapte vi begge kampane mot dei. Vi veit at det blir ein tøff kamp for oss. Samtidig så er vi godt trente og godt førebudde. Vonleg vert to poeng i Voldahallen søndag, seier Haraldsson.

Gjennomsnittsalderen på stallen til Volda har blitt lågare sidan i fjor, og trenaren er godt nøgd med stallen.

– Eg er utruleg nøgd med spelarstallen. I år er stallen litt yngre og det er unge spelarar som får meir ansvar i år. I tillegg har vi ein del spelarar på sidelina med skader. Vanessa Sunde Hoel, Andrine Brandal Dahl og Auria Ann Ose er framleis ute, og desse vil styrke oss etter kvart.

Målsettinga for Volda denne sesongen er å gjere det betre enn i fjor.

– Vi kom på 2.-plass i fjor, og skal vi gjere det betre er det berre ein veg å gå. Vi veit at det fire til fem andre lag som også satsar på opprykk. Alle kan vere nummer ein. Vi må vere litt heldige og godt trente for at det skal få vår veg, men eg har god tru på at vi kan nå målsettinga.

Volda har eit mål om å vere eit regionslag, og dei føler at dei byrjar å nærme seg den målsettinga.

– Tidlegare var det spelarar frå Volda og Ørsta i tillegg til utlendingar som utgjorde spelarstallen. No er det spelarar frå heile regionen. Det har blitt mindre utlendingar og vi har blitt meir eit regionslag, seier leiar Arild Bakke i Volda handball.

Haraldsson understrekar at Voldahallen med god støtte frå heimepublikummet vert viktig også denne sesongen.

– Heimebana vår er utruleg viktig for oss. I fjor tapte vi berre ein kamp i serien på heimebane. Alle dei andre laga må reise langt, og møter dei då i tillegg 3–400 publikummarar kan det bli tungt. Det er viktig at publikum stiller opp på søndag og heier på jentene. Eg tykkjer at dei fortener det ut frå innsatsen dei har lagt ned i oppkøyringa.