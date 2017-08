Orlien klubbmeister i Volda Golfklubb

Sist helg stilte 26 golfarar til start i årets klubbmeisterskap for Volda Golfklubb i Vassbotnen. 14 spelarar i herreklassa, 11 spelarar i seniorklassa og 1 juniorspelar. Damespelarane i klubben møtte ikkje opp i årets klubbmeisterskap. Forhåpentlegvis er dei med neste år.

På tvers av klassene vart det kåra ein klubbmeister i brutto slagspel, og ein i stablefordpoeng. Baneforholda i Vassbotnen var upåklagelege denne helga, og det same var vêret.

Jamnt første dag

Etter endt spel laurdag, var det svært jamnt i teten. I herreklassa gjekk Ole-Magnus Orlien på 71 slag, Webjørn Yksnøy Bergmann på 74 slag og Kenneth Rusten på 76 slag. I seniorklassa var det delt i leiinga mellom Johan Liadal og Per Arve Hovde, begge med 82 slag. Deretter kom Helge Eltvik med 88 slag. Kristoffer Trandal i juniorklassa gjekk på 72 slag. Det er fleire år sidan det har vore så tett i kampen om klubbmeisterskapstittelen.

Storspel av Orlien

Søndag vart startlista sett opp etter resultatlista laurdag. Sist ut gjekk då Orlien, Trandal, Bergmann og Rusten. Orlien og Trandal låg lenge veldig jamt, og etter 14 spelte hol skilte det berre to slag mellom dei. Orlien henta fram storspelet mot slutten, og Trandal måtte til slutt sjå seg slått.

På plassane bak Orlien i herreklassa vart det store omrokkeringar frå laurdagen. Jan Egil Gretland, Lars Kåre Vikestrand og Rune Strømmen hoppa høgt opp på resultatlista. Vikestrand viste svært godt spel, og kom inn på 69 slag, Strømmen med 72 og Gretland med 73. Samanlagt vart det godt nok til at Lars Kåre Vikestrand tok andreplassen, og Jan Egil Gretland tredjeplassen, i herreklassa.

Liadal i seniorklassen

I seniorklassa viste Johan Liadal seg svært stabil, og tok sigeren med ei ny 82-runde søndag. Per Arve Hovde kom inn slaget bak, med ei 83-runde. Joar Voldsund klatra opp til tredjeplassen, med ein god runde på 79-slag.

I stablefordklassa tok Kristoffer Trandal sigeren, med 3 poeng over par. Like bak kom Bjørn-Arve Korsfur med 2 poeng over par. Tredjeplassen tok Jørn Sævik, på par.

Søndag vart det også konkurrert i "lengste utslag" og "nærast flagget".

Kristoffer Trandal kom nærast flagget. På hol 7, omlag 120 meter, var Kristoffer berre 81 cm frå flagget. Brodie Bramich hadde lengste utslag på hol 9, på omlag 265 meter.

Ref.

Volda Golfklubb

Magne J. Krumsvik