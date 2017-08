Sæbø jaktar opprykk

Sæbø hadde før årets sesong eit klart mål om opprykk til 5. divisjon. I første kamp etter sommarferien vart det 7-0-siger heime mot Gjerdsvika/Larsnes/Gursken FK. Onsdag kveld var Tjørvåg gjestar på Sæbø stadion. Kaptein Martin Sandbakk sende Sæbø i føringa før gjestene utlikna. Yngve Frøland gav heimelaget leiinga 2-1. Det var og stillinga til pause.

Etter kvilen skåra Bjørnar Holen sitt første mål for dagen. Same mann sett inn Sæbø sitt fjerde mål før Espen Frøland ordna 5-1-leiing. Holen fastsette sluttresultatet til 6-1-siger for Sæbø.

Sæbø ligg no fire poeng bak Åmdal som toppar tabellen i 6. divisjon avdeling to. Sæbø har ein kamp mindre spelt enn Åmdal og det ligg an til å bli ein opprykkskamp mellom dei to lokale rivalane utover hausten.