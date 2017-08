Her er Ørsta sine håp

Generalsponsor for Ørsta IL Fotball, Sparebanken Møre, tok initiativ til samkoma, saman med Kiwi Ørsta på Vallabøen.

– Vi ville få til ei felles feiring av alle dei laga som i sommar deltok på Lerum Cup, Norway Cup og Dana Cup. Det var mange gode prestasjonar som vart feira i Kiwihallen, seier Line Wiik Bjerknes, som er banksjef For Sparebanken Møre si avdeling i Ørsta.

Dei som har gjort det skarpast er Ørsta-Volda sitt juniorlag (G19), som vart bronsevinnarar i Dana Cup. J13 kom til A-finale i Lerum Cup og fekk 2.-plass. J16 kom til 16.-delsfinale i A-sluttspelet i Norway Cup, der over halve laget var 15 år.

Søndag vart det servert hamburgarar, is og brus til alle spelarane, trenarar og oppmenn som deltok på feiringa.

– Dette var ei kjekk og sosial samling der praten gjekk livleg. Ørsta IL Fotball har mange aktive fotballspelarar, store foreldregrupper, samt fleire generasjonar som engasjerer seg for innbyggjarane skal ha eit godt fotballtilbod. For oss er det difor flott å kunne støtte Ørsta IL Fotball, ettersom fotball er viktig for så mange. «Fotballen» set også eit sunt idrettsmiljø i fokus, og ikkje minst er det er ein fin sosialiseringsarena for både små og store, seier banksjef Line Wiik Bjerknes og franchisetakar Arne Johan Rebbestad ved Kiwi Ørsta.