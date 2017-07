Frå Ørsta til Bergsøy

Jørgen Winjevoll skiftar beite og har signert ei kontrakt med Bergsøy ut årets sesong. Det melder Vestlandsnytt. Midtbanespelaren står med ti kampar og to skåringar for Ørsta denne sesongen. Totalt har Winjevoll 71 kampar og ti skåringar for Ørsta. Til Vestlandsnytt oppgir Winjevoll lysta på nye utfordringar på eit litt høgare nivå som årsak til klubbskiftet. I tillegg til Winjevoll spelar Petter Aasen i Bergsøy.

Bergsøy ligg på 2. plass i 4. divisjon.