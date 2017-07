Til finalen i Lerum Cup

J13-laget til Ørsta IL fotball var eit av fire lag frå Ørsta som reiste til Sogndal førre torsdag for å måle krefter med lag frå heile Vestlandet. Jentene som spelar på J13-laget er født i 2004 og er ein svært lovande gjeng med fotballspelarar. Anita Nygård og Ole Kristian Fet er trenarar for laget som har gjort det svært godt i seriespelet så langt i år. Laget spelar til vanleg 9-ar-fotball og gjorde dette også i Lerum Cup.

Ørsta hamna i gruppe med Os, NBK God Knall og Austevoll J-13 i det innleiande spelet.

– Os har vore suverene i sin serie, hadde vunne ei større turnering i Bergen og reiste til Sogndal for å vinne Lerum Cup, seier hovudlagsleiar Einar Magne Moe.

Ørsta-jentene gav Os kamp heilt til siste slutt, men det vart eit knipent 2-3-tap i første kamp. Mot NBK God Knall kom den første sigeren, 1-0, og mot Austevoll i siste gruppespelskamp vart Ørsta opp med god fotball og 5-0-siger. Dermed var jentene kvalifisert for A-sluttspel i si klasse.

Sogndal var motstandar i 8.-delsfinalen, og her vart det på ny Ørsta-jubel med 4-2-siger. I kvartfinalen var det duka for lokaloppgjer for Ørsta-jentene.

– Det var Ørsta mot Volda i kvartfinalen. Volda hadde vunne alle kampane sine i turneringa, og dei var klare for å hemne tidlegare tap mot Ørsta. Slik gjekk det ikkje. Det vart ein kamp med mykje nervar som Ørsta gjekk sigrande 2–1 ut av, seier Moe.

Kvartfinalen vart spelt søndag morgon, og på føremiddagen stod Ørsta igjen klare på bana med Os som motstandar i semifinalen.

– Vi var klare for revansje for tapet i gruppespelet. Igjen vart det ein jamn og tett kamp. Ørsta kontrollerte kampen med ein liten nerve, og vann til slutt 4–3.

I finalen stod Fagernes på motsett banehalvdel på Fosshaugane Campus. Det vart ein underhaldande og målrik finale.

– Under alle kampane var det bra med tilskodarar og god stemning, og under finalen var det mykje folk som heia. Vi møtte eit svært godt lag som hadde skåra mykje mål gjennom turneringa. Igjen var det nerve i kampen og vi heldt bra følgje, men det heldt ikkje heilt inn. Det enda med 4-6-tap i ein tett kamp, seier Moe.

Ørsta hadde ei strålande turnering både sosialt og resultatmessig.